مظاهرة مليونية في إندونيسيا تضامنا مع غزة (فيديو)

طالب مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الأحد، بإنهاء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وردد المتظاهرون، الذين ارتدى العديد منهم أوشحة كتب عليها “أنقذوا فلسطين”، شعارات تدين تصرفات إسرائيل في غزة، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وملأ المحتجون حديقة النصب التذكاري الوطني وسط جاكرتا، ولوحوا بالأعلام الإندونيسية والفلسطينية.

ويعتبر هذا أكبر احتجاج في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، الشهر الماضي.

وحضر العديد من الوزراء والسياسيين، بما في ذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الاحتجاج الذي نظمه مجلس العلماء الإندونيسي، الهيئة الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد.

,إندونيسيا ]دائما داعم قوي للفلسطينيين، وليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حسب المصدر نفسه.

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، قتل فيها 9770 فلسطيني، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما قتل 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.