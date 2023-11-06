استشهاد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته بغارة إسرائيلية على منزله في غزة (فيديو)

استشهد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته جراء غارات جوية كثيفة شنّها الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، استشهاد محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته بغارة إسرائيلية استهدفت منزله في حي النصر بمدينة غزة.

وباستشهاد الجاجة، ارتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 47 صحفيًّا وصحفية.

وحسب إحصاء للنقابة، فقد دمّر القصف الإسرائيلي 55 مؤسسة إعلامية في غزة، وأوقف 24 إذاعة عن البث.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ31 على التوالي، شنّ غاراته الجوية والمدفعية على شتى أنحاء قطاع غزة، خاصة مدينة غزة.

واستشهد حتى الآن نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، بالقصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.