الأردن: تمكنا من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا لقطاع غزة (فيديو)

أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني إنزال مساعدات طبية ودوائية جوًا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وقال العاهل الأردني في منشور على منصة “إكس”، “بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة”، وتابع “سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين”.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، “قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخير إيصال المساعدات عبر معبر رفح”.

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

وأكد المصدر أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، وأنه سيستكمل دوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع، رغم تعرضه لأضرار جراء القصف الإسرائيلي.

وتأسس المستشفى الميداني في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مريض يوميا، ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته بشكل مجاني.

ولم يوضح البيان ما إذا كان إنزال المساعدات جوًا إلى قطاع غزة قد تم بتنسيق مع الجانب الإسرائيلي أم لا، خاصة في ظل توتر العلاقات، واستدعاء الأردن لسفيرها لدى إسرائيل، وطلب من السفير الإسرائيلي البقاء خارج البلاد، احتجاجًا على القصف الإسرائيلي للقطاع.

ويعاني قطاع غزة من حصار منذ ما يزيد عن 16 عامًا، ولا يدخل أي شيء لغزة إلا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، أو المعابر الإسرائيلية للقطاع، وحينما حاول “أسطول الحرية” التركي إيصال مساعدات لغزة عن طريق البحر عام 2010 تصدت له إسرائيل مما أدى إلى مقتل عدد من أفراده.

بدورها تطالب السلطات المصرية بضرورة إدخال أكبر كم من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المليء بالمساعدات القادمة من دول عديدة وتنتظر دورها في الدخول، لكن حتى الآن لا يدخل عبر المعبر إلا عشرات الشاحنات الإغاثية يوميًا وهي، على حد وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لا تكفي الاحتياجات الكبيرة للقطاع.