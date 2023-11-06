سياسة|قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة لعائلة وسط قطاع غزة (فيديو)

مشاهد جوية لتكدث شهداء أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة
مدة الفيديو 04 minutes 03 seconds
6/11/2023

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، مشاهد جوية لجثث شهداء من عائلة واحدة وهي مكدسة أمام مستشفى شهداء الأقصى في انتظار دفنها.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء السبت؛ مما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيًّا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، استشهاد عدد كبير من الأشخاص جراء “مجزرة المغازي”، مشيرًا إلى وصول عدد كبير من الإصابات الخطيرة إلى قسم الطوارئ.

وحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فإن قواته حاصرت مدينة غزة من الشمال والجنوب، حيث دخلت دباباته وآلياته العسكرية من وسط قطاع غزة لتفصل شماله عن جنوبه.

وسبق أن صرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود صابر، بأن الاحتلال الإسرائيلي يمسح مناطق بأكملها قبل أن يتقدم ويتوغل فيها بريًّا، وهو ما يتطابق مع القصف العنيف من الاحتلال لمناطق وسط قطاع غزة والتطورات الميدانية التي يعلن عنها.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية شنّ سلسلة من الغارات المكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة مدنية غزة، طالت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، وأصبحت الطرق مقطوعة بسبب الاستهداف المتعمد للبنية التحتية.

وفي كل مرة تشنّ طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة، تنقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت، وهو ما حدث بداية من مساء أمس حتى صباح اليوم، قبل أن تعلن شركة الاتصالات في غزة العودة التدريجية.

واستشهد حتى الآن نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، بالقصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية