الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة لعائلة وسط قطاع غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، مشاهد جوية لجثث شهداء من عائلة واحدة وهي مكدسة أمام مستشفى شهداء الأقصى في انتظار دفنها.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء السبت؛ مما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيًّا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، استشهاد عدد كبير من الأشخاص جراء “مجزرة المغازي”، مشيرًا إلى وصول عدد كبير من الإصابات الخطيرة إلى قسم الطوارئ.

وحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فإن قواته حاصرت مدينة غزة من الشمال والجنوب، حيث دخلت دباباته وآلياته العسكرية من وسط قطاع غزة لتفصل شماله عن جنوبه.

📷 صور صفا| شهداء مجازر الاحتلال في المحافظة الوسطى بقطاع غزة الليلة الماضية pic.twitter.com/DIUvKXZT2c — وكالة صفا (@SafaPs) November 6, 2023

وسبق أن صرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود صابر، بأن الاحتلال الإسرائيلي يمسح مناطق بأكملها قبل أن يتقدم ويتوغل فيها بريًّا، وهو ما يتطابق مع القصف العنيف من الاحتلال لمناطق وسط قطاع غزة والتطورات الميدانية التي يعلن عنها.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية شنّ سلسلة من الغارات المكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة مدنية غزة، طالت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، وأصبحت الطرق مقطوعة بسبب الاستهداف المتعمد للبنية التحتية.

وفي كل مرة تشنّ طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة، تنقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت، وهو ما حدث بداية من مساء أمس حتى صباح اليوم، قبل أن تعلن شركة الاتصالات في غزة العودة التدريجية.

واستشهد حتى الآن نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، بالقصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.