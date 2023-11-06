“القسام” تعلن إطلاق 16 صاروخا من جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية (فيديو)

قالت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، اليوم الاثنين، إنها أطلقت 16 صاروخا من جنوبي لبنان باتجاه نهاريا وجنوب حيفا.

وذكرت في بيان “كتائب القسام – لبنان تقصف مغتصبة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا، ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة”.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتراض صواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان في عكا والجليل الغربي.

كتائب القسام تنشر صورًا لرشقات صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة استهدفت مستوطنات إسرائيلية #طوفان_الأقصى | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/zy4vX6PKRX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 6, 2023

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين استهداف مقاتليه “التجهيزات الفنية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها”.

كما أعلن استهداف مقاتليه “‏موقعي المالكية وجل الدير بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيهما إصابات مباشرة”.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان خلال ساعة، وقال إنه رد بالمدفعية على مصدر إطلاق الصواريخ.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدات بليدا وميس الجبل ومحيبيب وجبل بلاط ومروحين على الحدود الجنوبية.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الوكالة إن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت في أجواء القطاع الغربي، لا سيما في مناطق اللبونة-الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وصولا إلى أجواء بلدتي رامية ومروحين.