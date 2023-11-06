بسب الحرب على غزة.. جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور

أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، استدعاء دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور و”التعبير” عن “قلقها” على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت الوزيرة المكلفة الشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي إن “حكومة جنوب إفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور”.

وأضافت خومبودزو “يشعر مجلس الوزراء في البلاد بخيبة أمل إزاء رفض الحكومة الإسرائيلية احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة دون عقاب، ولا تزال الممرات الإنسانية مغلقة بسبب استمرار القصف المكثف على قطاع غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية”.

وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور أنه “إجراء عادي يُتّخذ عندما يكون الوضع مثيراً للقلق”.

وسيقدم الدبلوماسيون “إحاطة كاملة” عن الوضع للحكومة التي ستقرر بعد ذلك ما إذا كان يمكنها المساعدة أو ما إذا كان “يمكن الحفاظ على علاقة مستمرة فعلاً”.

وقالت ناليدي “نحن، كما تعلمون، نشعر بقلق شديد إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية ونعتقد أن رد إسرائيل أصبح عقاباً جماعياً”.

وأضافت ناليدي “رأينا أنه من المهم التعبير عن قلق جنوب إفريقيا مع استمرارنا في الدعوة إلى وقف شامل” للأعمال العسكرية.

وقالت الوزيرة خومبودزو “لا يمكن التسامح مع إبادة جماعية أمام أنظار المجتمع الدولي. حدوث محرقة جديدة في تاريخ البشرية أمر غير مقبول”.

كما انتقدت مواقف اتخذها السفير الإسرائيلي لدى جنوب إفريقيا، مستنكرة “تصريحاته المسيئة حيال من يعارضون الفظائع والإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية”.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تتخذ وزارة الخارجية قراراً بهذا الشأن قريباً.

واعتبرت أنّ موقف السفير الإسرائيلي “أصبح غير مقبول على الإطلاق” مؤكدةً أن “الحكومة طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القنوات والبروتوكولات الدبلوماسية”.

وعلّقت ناليدي من جهتها “يبدو أن بعض السفراء في جنوب إفريقيا لديهم عادة غريبة تتمثل في قول ما يريدون”. وأضافت “لا أعرف ما إذا كانوا يقللون من احترامنا لأننا دولة إفريقية، لكن ينبغي ألا نتسامح مع هذا الأمر”.

ولطالما كانت بريتوريا من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية، وخصوصا أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم يربط غالبا هذه القضية بكفاحه ضد الفصل العنصري.

ونظمت بعض الجماعات المؤيدة لفلسطين اعتصامات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا، مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى جنوب إفريقيا، إلياف بيلوتسيركوفسكي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة “ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “10 آلاف و22 شهيدا، وأكثر من 25 ألف مصاب”.