بينهم أطفال مصابون بالسرطان.. 8 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لـ4 مستشفيات في غزة (فيديو)

استهدف الاحتلال مساء أمس الأحد، مجمع ناصر الطبي الذي يضم 4 مستشفيات هي مستشفى ناصر للأطفال، ومستشفى الرنتيسي للأورام وأمراض الدم، ومستشفى العيون، ومستشفى الصحة النفسية؛ مما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وجرح عشرات بينهم أطفال مصابون بمرض السرطان.

وأكد الدكتور بكر قاعود أخصائي الجراحة والأعصاب في مستشفى الرنتيسي أن القصف الإسرائيلي استهدف الطابق الثالث من المستشفى.

وأوضح قاعود للجزيرة مباشر، أن الطابق الثالث هو المخصص لتقديم الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسرطان، وأن القصف أسفر عن شهداء وعدد كبير من الجرحى تم إرسالهم لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء لكثرة عددهم.

وناشد قاعود الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومجلس الأمن وزعماء العالم حماية الأطفال والمستشفيات، مؤكدا أن المستشفيات في غزة تعمل على تقديم الخدمات الطبية، وأن هناك عددا كبيرا من العائلات النازحة إلى رحاب المستشفى طلبًا للأمان.

وأشار قاعود إلى تسبب القصف في تدمير مخازن الغذاء، وأنظمة الطاقة الشمسية في المستشفى، وإلحاق الضرر بعدد من سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى وسيارات المدنيين المحيطة بالمستشفى، وإصابة عدد ممن نزحوا إلى ساحات المستشفى طلبًا للأمان، المقدر عددهم بحوالي 9 آلاف شخص.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني المخصص لعلاج مرضى السرطان أصيب بقصف من الطيران الإسرائيلي بعد يوم من قصف محيطه؛ مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة فيه.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردًّا على عملية “طوفان الأقصى”، خرجت العديد من المستشفيات في قطاع غزة من الخدمة نهائيًّا، بعضها بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء عنها، وبعضها بسبب شحّ المستلزمات والعلاجات الطبية، وآخر بسبب القصف.





وفي تصريح لها أمس الأحد للجزيرة مباشر، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن وضع القطاع الصحي في قطاع غزة كارثيّ، وإن 16 مستشفى من أصل 35 خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية أن القصف الممنهج من جيش الاحتلال أدى إلى استشهاد 175 من الكادر الطبي و34 من الدفاع المدني في القطاع.