تأييد واسع في لبنان لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال (فيديو)

منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، شهدت حركة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل زيادة ملحوظة في الدول العربية.

وبدا واضحًا تراجع حالة الإقبال التي كانت تشهدها المحال التي تقدم هذه المنتجات.

وفي لبنان، تفاعل الشارع اللبناني مع دعوات المقاطعة بشكل ملحوظ.

وبينما أعرب كثيرون للجزيرة مباشر عن تأييدهم لفكرة المقاطعة، أبدى آخرون اعتقادهم بأن المقاطعة لن تشكل فارقًا مع الشركات الكبرى الدولية، ولكنها قد تؤثر في الاقتصاد المحلي.