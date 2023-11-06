“حكومة غزة”: قصف الاحتلال الإسرائيلي يسبب دمارا واسعا في مستشفيين بغزة (فيديو)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة مساء أمس الأحد، تسبب في دمار واسع في مستشفيين بمدينة غزة.

وقال سلامة معروف الناطق باسم المكتب الإعلامي اليوم الاثنين “قصف الاحتلال تسبب بدمار أجزاء كبيرة وواسعة في مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة ومستشفى العيون”.

وأضاف أن قصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة، استهدف الليلة الماضية محيطات جميع المستشفيات.

وتابع “الاحتلال يتعمد قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية لتجويع السكان”.

ولفت إلى أن الساعات القادمة ستكشف حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية.