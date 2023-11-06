شاهد: عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات استهدفت منازل في خان يونس

قالت مصادر فلسطينية للجزيرة مباشر إن العشرات استشهدوا وأصيبوا في سلسلة غارات للاحتلال استهدفت منازل في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن 16 شخصا على الأقل، منهم عدد من الأطفال، استشهدوا جراء الغارات التي استهدفت منازل في حي الأمل غربي خان يونس، وحي القرارة شمالي خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، “ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “10 آلاف و22 شهيدا، وأكثر من 25 ألف مصاب”.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن 4104 طفلا و2641 سيدة استشهدوا جراء قصف الاحتلال، فيما أصيب أكثر من 25 ألف شخص.

وأضاف أن السلطات في غزة تلقت 2350 بلاغًا عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1300 طفلا.