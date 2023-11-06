شلل بحركة الطيران في إسرائيل وتراجع الرحلات بنسبة 80% بعد “طوفان الأقصى”

أظهر تقرير لموقع “Secret Flights” المتتبع لرحلات الطيران، الاثنين، أن تراجعا طرأ على رحلات الطيران في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب في إسرائيل بنسبة 80% منذ اندلاع الحرب على غزة.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة معتادة ما قبل الحرب.

وتتعلق معظم الحركة بالشركات الإسرائيلية الثلاث (العال وأركيا وإسرائيل)، بينما ألغت أغلبية شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب على غزة، والارتفاع الحاد في أقساط التأمين لشركات الطيران.

وتستطيع شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث مواصلة رحلاتها، لأنها مؤمَّنة من شركة “إنبال” للتأمين المملوكة للحكومة الإسرائيلية، التي حصلت على ضمانات من الدولة.

لكن شركات الطيران الإسرائيلية لا تحلق إلى جميع الوجهات، إذ أوقفت شركة (العال) جميع رحلاتها إلى دبلن ومرسيليا وإسطنبول وشرم الشيخ وطوكيو، حسب “Secret Flights”.

صفارات الإنذار تدوي في مطار بن غوريون الإسرائيلي شرقي تل أبيب جراء صواريخ المقـــ ـاومة الفلسطينية ضمن عملية #طوفان_الأقصى#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/s8WRodBZRp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

كما تواصل بعض شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات من إسرائيل وإليها، لكنها ليست منتظمة، منها الاتحاد للطيران الإماراتية، وفلاي دبي، وبلو بيرد (لارنكا وأثينا).

وألغى ما يُقدَّر بنحو 50 شركة طيران عالمية، وتتبعها شركات طيران فرعية، جميع الرحلات المقررة من إسرائيل وإليها خلال الأسبوع الأول للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي.

ومنذ نحو شهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.