عامل فلسطيني من غزة يكشف أساليب التعذيب عقب احتجازه في إسرائيل بعد “طوفان الأقصى” (فيديو)

كشف محمد عبد القادر بدر، أحد العمال الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقالهم في أعقاب عملية طوفان الأقصى، عن جانب من الانتهاكات التي تعرّض لها العمال خلال فترة الاعتقال.

وروى بدر للجزيرة مباشر صنوف التنكيل والتعذيب التي تعرضوا لها عقب اعتقال سلطات الاحتلال لهم، إذ قاموا بتكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم وتركهم من دون طعام وماء لمدة 3 أيام.

وقال “تعرضنا للضرب واللكم وأطلقوا علينا الكلاب”، مضيفا أنه فوجئ عقب عودته إلى قطاع غزة بعد الإفراج عنهم باستشهاد عدد كبير من أفراد عائلته جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وعقب عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة العاملين في إسرائيل.

ومنذ شهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع، أدت إلى استشهاد 10022 فلسطينيا منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وإصابة أكثر من 25 ألفا.