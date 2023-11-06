عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى غزة

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية، الإثنين، إن خدمات الاتصالات والإنترنت بدأت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة، بعد قطعها مساء الأحد للمرة الثالثة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكرت الشركة في بيان: نود أن نعلن عن عودة خدمات الاتصال (الثابت والمتنقل والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مختلف مناطق القطاع، وذلك بعد أن تم فصلها من الجانب الإسرائيلي.

ولليوم الـ31، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها نحو 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

ومساء الأحد، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وشركة الاتصالات الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي قطع خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأحد مصر للإسراع بفتح خدمات التجوال على الشبكات المصرية وفتح معبر رفح بشكل كامل لإنقاذ حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتقدم شركة الاتصالات الفلسطينية، حصراً، خدمة الاتصال الثابت في قطاع غزة، كما تقدم إلى جانب شركات أخرى، خدمات الإنترنت والاتصالات المتنقلة.

والأربعاء الماضي، عادت شبكات الاتصالات الأرضية والثابتة والمتنقلة والإنترنت إلى قطاع غزة، بشكل تدريجي، بعد انقطاع استمر قرابة 12 ساعة.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطع الاحتلال خدمات الاتصالات بأنواعها عن قطاع غزة لـ36 ساعة متواصلة، قبل أن تعيد وصلها مرحلة أخرى.