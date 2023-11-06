“ليس هناك ثمن باهظ”.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: ندعم كل صفقة لعودة المختطفين

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه يدعم “كل خطوة وكل صفقة مهما كانت بعيدة المدى” من أجل “عودة المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأضاف لابيد عبر صفحته على فيسبوك عقب لقائه عائلات الأسرى إن إسرائيل “لن تكون مكانًا آمنًا ولن تكون دولة أخلاقية ولن تربح الحرب ولن تكون قوة إقليمية إذا لم يعد المختطفون”.

وتابع: “لن نقول إن بإمكاننا إدارة الأمر بشكل أفضل. لن نقول إن الثمن المدفوع باهظ جدًا. ليس هناك ثمن باهظ. يجب أن يعودوا ومن واجبنا إعادتهم”.

وقال جيش الاحتلال إن هناك 241 أسيرًا في غزة، وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنها على استعداد لمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن أكثر من 60 أسيرًا إسرائيليًا فُقدوا بسبب الغارات الجوية لجيش الاحتلال على قطاع غزة.