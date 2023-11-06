مدير مستشفى أطفال كمال عدوان بغزة: إصابات الأطفال أجساد بلا رؤوس أو أطراف وتهتك في الأعضاء الداخلية (فيديو)

قال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى الأطفال في مجمع كمال عدوان الطبي في غزة إن المستشفى يستقبل ما يصل إلى 30 شهيدا يوميا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

جاء ذلك في مقابلة مع الجزيرة مباشر أشار فيها إلى أنهم يستقبلون يوميا شهداء “بمعدل من 20 إلى 25 وقد نصل إلى 30 بحسب ما إذا كان هناك أفراد العائلة في البيت المستهدف، فضلا عن الإصابات التي تفوق 150 إلى 200 حالة ثلاثة أرباعهم من الأطفال”.

مدير مستشفى الأطفال كمال عدوان الطبي: معظم إصابات الأطفال بين أجساد بلا رؤوس أو أطراف أو تهتك بأعضاء الجسم الداخلية #غزة_لحظة_بلحظة | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AURgtVrBiP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2023

وأضاف أبو صفية “هناك نوعان من الإصابات منها ما يكون الجسد من الخارج يبدو طبيعيا ولكن هناك ثقوب؛ مما يعني أن هناك شظايا تدخل إلى أجساد هؤلاء الأطفال وتخترق أجسادهم وتعمل على تهتك في الأعضاء الداخلية وتنهي حياتهم”.

والشق الثاني من الإصابات نظام البتر أو القطع، نتحدث عن أجساد بلا رؤوس، نتكلم عن أطراف مبتورة سواء كانت العلوية أو السفلية.

وأوضح أنه في كلتا الحالتين تكسو أجسادهم طبقة من البارود، “ونحن نتعامل معهم سواء بإنعاشهم أو بعلاجهم ويصيبنا نوع من الاختناق”.

ولليوم الـ31، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.