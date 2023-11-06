مراسل فوكس نيوز: مقتل أكثر من ٢٠ جنديا إسرائيليا في كمين شمال غزة

قال تري ينجست مراسل شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن جنودا إسرائيليين تعرضوا لكمين في الجزء الشمالي بغزة كبدهم أكثر من ٢٠ قتيلا.

وأضاف ينجست الذي يغطي الحرب من الجانب الإسرائيلي في تقرير بثته فوكس نيوز إن القوات الإسرائيلية تعمل على التقدم من مربع إلى آخر في محاولة لفصل الجزء الشمالي من قطاه غزة عن جنوبه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد مقتل جندي في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى وفقا للجيش الإسرائيلي إلى 30 منذ بداية العملية البرية.

لكن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يقول إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكثر بكثير مما يعلنه جيش الاحتلال وإن المقاومة تُكبدهم خسائر كبيرة في الاشتباكات الدائرة بمناطق عدة من قطاع غزة.