مغطاة بالركام.. طفلة من غزة تستغيث بوالدتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض (شاهد)

كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية خلال اليومين الماضيين على قطاع غزة، مخلفًا عشرات من الضحايا الجدد بين شهيد وجريح.

وفي مقطع فيديو نشره الصحفي هاني أبو مرزوق، ظهرت طفلة ترتجف في أحد أزقة مستشفى بغزة بعد قصف الاحتلال لمنزل أسرتها.

وأظهر المقطع الطفلة جالسة على الأرض، مغطاة بالركام من رأسها إلى قدميها، وتقول وهي ترتجف “أشعر بالبرد.. أريد أمي”.

"أريد أمي".. طفلة فلسطينية في غزة ترتجف بعد إنقاذها من تحت الأنقاض جراء قصف إسرائيلي عنيف pic.twitter.com/2m4LklISZh — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 5, 2023

ولم يوضح ناشر الفيديو ما إذا كانت والدتها لا تزال حيًّة هي أو أيّ أحد من أسرتها، أم أنهم قد استشهدوا جراء القصف، وهو ما حدث لمئات العائلات في غزة، حيث أصبح العديد من الأطفال يتامى بعد استشهاد الوالدين وأحيانًا جميع أفراد الأسرة.

واستشهد حتى الآن نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، بالقصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.