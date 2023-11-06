مهاجرة من الولايات المتحدة.. مقتل شرطية من الاحتلال طعنها فتى فلسطيني في القدس

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مساء الاثنين، مقتل شرطية متأثرة بجروحها إثر طعنها قرب مركز للشرطة في شرقي القدس المحتلة، في وقت سابق اليوم.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الشرطية مهاجرة من الولايات المتحدة وصلت إلى إسرائيل عام 2021، وكانت تسكن في تجمّع سعد على الحدود مع قطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت شرطة الاحتلال إن اثنين من أفرادها أصيبا طعنا قرب مركز للشرطة في منطقة باب الساهرة، أحد مداخل البلدة القديمة.

وأوضح البيان أن شرطية أصيبت بجروح خطرة، بينما أصيب شرطي بجروح طفيفة، جراء طعنهما بسكين.

ولاحقا، أعلنت شرطة الاحتلال أنها قتلت فلسطينيا زعمت أنه مُنفذ العملية، مشيرة إلى أن عمره 15 عاما، وأنه من سكان بلدة العيساوية في القدس.

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منفذ عملية باب الساهرة محمد عمر الفروخ 15 سنة، والذي أربك جيش الاحتلال في القدس وأصاب اثنين منهم بحالة خطيرة، ليكون حجة على آلاف الرجال والأسلحة المخبأة. pic.twitter.com/D6BkARYmxk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 6, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، منزل الشهيد الفتى محمد عمر الفروخ (15 عاما) في بلدة العيساوية شمال القدس، الذي استُشهد صباح الاثنين برصاص الشرطة الإسرائيلية في شارع صلاح الدين، وسط المدينة المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد الفروخ، واعتقلت والدته وشقيقه، ودمرت محتويات المنزل.