“نحن مصدومون”.. الأونروا تقول إن عدد ضحايا الوكالة في غزة لم يحدث في أي حرب سابقة خلال هذه المدة القصيرة (فيديو)

قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا تمارا الرفاعي، إن عدد ضحايا الوكالة في غزة لم يحدث في أي حرب سابقة خلال هذه المدة القصيرة.

وأضافت في حديث للجزيرة مباشر: قُتل حتى الآن 88 من زملائي وهم إما في بيوتهم أو يقومون بالعمل الإغاثي وهذا أكبر عدد من العاملين الإغاثيين الذين قتلوا في حرب في هذا الوقت الضيق في أقل من شهر.

وقالت: نحن مصدومون جدا مما يحدث في غزة مما يطول المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإغاثي ومنهم زملائي وزميلاتي في الأونروا.

:"نحن مصدومون".. المتحدثة باسم #الأونروا تقول إن عدد ضحايا الوكالة في #غزة لم يحدث في أي حرب سابقة خلال هذه المدة القصيرة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Kp91sgGYUd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2023

وأكدت الأونروا، أمس الأحد، تهجير نحو 1.5 مليون شخص في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يقيم نصفهم تقريبا في 149 من منشآتها.

وكتبت الوكالة، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة إكس: أن قطاع غزة يعاني حاليًّا انقطاع الاتصالات، مشيرة إلى تضرر 48 من منشآتها في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي بيان صدر عن المنظمة مساء الأحد، قالت الأونروا إنه خلال الساعات الـ48 الماضية قتل 5 زملاء آخرين من الأونروا، كما تلقت أيضا تأكيدا بوفاة 2 من موظفيها كانا قد استشهدا في 24 أكتوبر.

وقالت الوكالة: فقدنا التواصل مع الغالبية العظمى من فريقنا في غزة خلال ثالث انقطاع للاتصالات في الأيام العشرة الماضية.

واختتمت الأونروا بالقول: أصبح سكان غزة معزولين تمامًا عن أحبائهم وبقية العالم.

ولليوم الـ31، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.