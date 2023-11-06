وصول شهداء على عربة يجرها حصان إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب قصف منازل وسط قطاع غزة (فيديو)

أصبحت عربات الكارو التي تجرها الخيول والبغال والحمير، وسيلة النقل في قطاع غزة، بعد نفاد الوقود بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على غزة.

وفضلا عن استخدام عربات الكارو في نقل الطعام والماء، أصبحت أيضا وسيلة لنقل المصابين وجثث الشهداء في ظل استهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف بالقصف، وقلة أعدادها.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول شهداء على عربة يجرها حصان إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب قصف منازل وسط قطاع غزة.

ولليوم الـ31، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.