4 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة “أبو علوان” في رفح جنوبي غزة (فيديو)

قصف الاحتلال الإسرائيلي من دون سابق إنذار، مساء أمس الأحد، منزلًا لعائلة “أبو علوان” في رفح جنوبي قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وسقوط جرحى، ولا يزال البحث مستمرًا عن ضحايا تحت الأنقاض.

وقالت فاطمة أبو حجر وهي شاهدة عيان للجزيرة مباشر “كنا نايمين في أمان الله، سمعنا صوت قصف عنيف، البيت ارتج كثير”، موضحة أن القصف استهدف بيت أقاربها الذي كان مكتظا بمن نزحوا من شمال غزة إلى جنوبها بحثًا عن الأمان.

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وأضافت من داخل مستشفى “أبو يوسف النجار”: “أخبروني إن كان قلبك ضعيفا لا تذهبي إلى المستشفى لأن غالبية الضحايا من الأطفال، لما رحت لقيت 5 أطفال كلهم وجوههم مدمرة حروق شديدة جدا”.

وفي القصف ذاته فوجئ الشاب براء برهوم -وهو على رأس عمله متطوعا بالعمل في ثلاجة الموتى بمستشفى “أبو يوسف النجار”- بأن والدته وأشقاءه الأربعة ضمن جثث من استشهدوا جراء القصف.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد غارات جوية عنيفة ومكثفة على مختلف أنحاء غزة، حيث قصف منزلًا في خان يونس ومخيم الشاطئ ومحيط مستشفى الشفاء، كما قصف دير البلح وسط قطاع غزة، وفي الجنوب قصف منزلًا في تل السلطان غرب مدينة رفح.