الحوثيون يطلقون مسيّرات تجاه إسرائيل و”المقاومة الإسلامية” تستهدف قواعد أمريكية في العراق وسوريا

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، إطلاق “دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة”.

وذكرت الجماعة في بيان إنه “كان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ساعات عدة”.

وتعهدت الجماعة في البيان بمواصلة “تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات شعبنا اليمني العظيم وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة”.

وفي السياق، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها استهدفت أربع قواعد توجد بها قوات أمريكية بست هجمات.

وذكرت أنها استهدفت قاعدة عين الأسد غربي العراق بثلاث هجمات، كما استهدفت قاعدة قرب مطار أربيل.

وأضافت أنها استهدفت أيضًا “قاعدتي تل البيدر، شمال سوريا والتنف، جنوب سوريا”، مشيرة إلى أن الهجمات “أصابت أهدافها بشكل مباشر”.

وأعلنت الجماعة “دخول صاروخ متوسط المدى من طراز (أقصى 1) الخدمة” للمرة الأولى، مضيفة أنها استخدمته “لاستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق وسوريا في بعض عملياتها”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ارتفاع عدد الإصابات بين موظفيها جراء الهجمات التي استهدفت قاعدتي التنف في سوريا وعين الأسد في العراق منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 45 فردًا.