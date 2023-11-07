“القسام” تنشر مشاهد من اشتباكات مع قوات الاحتلال في بيت لاهيا ومخيم الشاطئ (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من اشتباكات خاضتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، وتدمير عدد من الآليات.

وتضمّن الفيديو المنشور، اليوم الثلاثاء، إطلاق مقاتلي القسام قذائف “الياسين” على آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر الفيديو مقاتلي القسام وهم يشتبكون مع جنود الاحتلال بمختلف أنواع الأسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة إسرائيلية ليرتفع عدد الآليات التي دمرتها في شمال غزة إلى 12 منذ صباح الثلاثاء.





وقالت كتائب القسام في بيانات منفصلة عبر تليغرام “دمّرنا دبابة صهيونية في منطقة الزراعة شمال بيت حانون بقذيفة الياسين 105”.

كما أشارت إلى تدمير دبابتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفة “الياسين 105” وعبوة العمل الفدائي، لافتة إلى أن مقاتليها تمكنوا من تدمير 4 دبابات إضافية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف “الياسين 105”.

وكانت (القسام) قد أشارت إلى “تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105”.