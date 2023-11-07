المشافي والمراكز الصحية الخارجة عن الخدمة بعد شهر من الحرب على غزة

كشفت بيانات لمنظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 229 هجوما على مستشفيات ومراكز رعاية صحية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيانات منشورة على موقع المنظمة حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن هذه الهجمات نتج عنها استشهاد 509 فلسطينيين من مواطنين ومرضى وأطقم طبية، فضلا عن إصابة 447 آخرين.

ويبلغ عدد المستشفيات في غزة 34، تدير وزارة الصحة بشكل مباشر 13 منها بسعة سريرية تبلغ 2011 سريرا، فيما تقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خدمات صحية لأكثر من 70% من سكان القطاع.

وتخضع بعض المؤسسات الصحية لإدارة جهات حكومية مثل الخدمات الطبية العسكرية، أو منظمات صحية مثل الهلال الأحمر والإغاثة الطبية وغيرها.

كما يضم القطاع عددا من العيادات والمستوصفات التابعة لوزارة الصحة، وجمعيات خيرية تسهم في تقديم الخدمات الطبية الأولية داخل الأحياء السكنية.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 نساء، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، فضلا عن استشهاد 160 فلسطينيا واعتقال 2150 في الضفة الغربية.

وتم إخلاء العديد من المستشفيات شمال قطاع غزة، ويتعرّض محيط بعض المستشفيات للقصف، فيما توقفت أخرى عن العمل إما بسبب تضررها من القصف أو نتيجة نفاد الوقود اللازم لمتابعة عملها.

وفي 5 نوفمبر الجاري، دعا عشرات الأطباء الإسرائيليين في عريضة الجيش إلى قصف مستشفى الشفاء، الأكبر بقطاع غزة؛ بزعم أنه يضم مقرًا للمسلحين الفلسطينيين.

وسبق هؤلاء الأطباء عشرات الحاخامات الإسرائيليين الذين وجّهوا دعوة مشابهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مشافي القطاع.

بعد قصف إسرائيلي.. آثار الدمار في الطابق الخامس من مبنى القدس في مستشفى الشفاء بغزة، حيث يتواجد آلاف المرضى والنازحين. pic.twitter.com/ymWWlOtG4L — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 6, 2023

وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بلغ عدد المستشفيات التي توقفت عن الخدمة بشكل كامل خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع 16 مشفى.

فيما تبقى 18 مشفى آخر تعمل جميعها بشكل جزئي وفي ظروف قاهرة، وذلك حتى 6 نوفمبر الجاري.

والمشافي التي خرجت رسميا عن الخدمة بسبب الحرب على قطاع غزة، هي: بيت حانون، الدرة، اليمن السعيد، الدولي للعيون.

كذلك، تتضمن القائمة، مشافي: أصدقاء المريض، حمد، حيفا، مسلم للعيون، الكرامة، الحياة، سان جون، يافا، المستشفى التركي، مستشفى الوفاء، مستشفى الخدمة العامة، مستشفى دار السلام.

"لحظة قصف الاحتلال مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة" pic.twitter.com/n7phaA6AVQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 30, 2023

وقد بلغ عدد المراكز الصحية التي توقفت عن تقديم الخدمات، وفق مكتب الإعلام الحكومي: مسقط جباليا، جميلة العشي، العطاطرة، الشوا بيت حانون، عزبة بيت حانون، بيت لاهيا الشيماء، أبو شباك، الصوراني، القبة.

كما تشمل القائمة، مركز الشاطئ، ومركز المعاقين حركيا، وعطا حبيب، الرمال، صبحة الحرازين، الفلاح، الحرية، الزيتون، مركز مسقط الشجاعية، الهدى، البريج القديمة، حكر الجامع، المصدر، السلقا.

أيضا، تتضمن القائمة، مركز البركة الصحي، والمغرافة، والخوالدة، ومسقط قيزان النجار، وعبسان الجديدة، وخزاعة، وخالدية الآغا، والزنة، وعبسان الكبيرة، والشوكة، والشابورة.