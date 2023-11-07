بالعربية والإنجليزية.. أطفال غزة يوجهون رسالة إلى العالم من أمام مستشفى الشفاء (فيديو)

دعا أطفال من قطاع غزة، الثلاثاء، العالم إلى إيقاف ما يتعرضون له من تجويع وإبادة وتهجير من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على ضرورة محاكمة القتلة.

وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقده أطفال أمام مجمع الشفاء الطبي في غزة الذي يتعرض محيطه لقصف متكرر من جيش الاحتلال.

واستُشهد 4237 طفلا من بين 10328 شهيدا بالإضافة إلى نحو 26 ألف مصاب، جراء حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 32 يوما.

وفي المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية، قال أحد ممثلي الأطفال “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونحن نتعرض لإبادة وقتل وتهجير، وتسقط الصواريخ فوق رؤوسنا أمام مرأى ومسمع العالم”.

وأضاف “يكذبون (الإسرائيليون) بأنهم يستهدفون المقاومين، لكننا كأطفال ناجين من الموت أكثر من مرة، لذنا بمستشفى الشفاء هربا من القصف مرارا، لكننا تفاجأنا بأن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يهددنا في هذا المكان الذي أصبح ملاذنا الوحيد”.

وتابع الطفل “الاحتلال الإسرائيلي يجوعنا، وأياما طويلة لا نجد ماء ولا خبزا، ونشرب المياه الملوثة”.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع سلطات الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.

وختم الطفل المؤتمر الصحفي بقوله “ندعو العالم لحمايتنا. أوقفوا الموت والدمار. نريد الحياة والسلام، ونريد الدواء والغذاء، ونريد محاكمة القتلة”.

“إخفاق أخلاقي”

في السياق، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع حد لما يقاسيه المدنيون في غزة من معاناة رهيبة، خصوصا الأطفال، منددة بـ”إخفاق أخلاقي”.

وجاء في بيان للجنة “بعد مرور شهر على الحرب في غزة، يُجبَر مدنيون في غزة وإسرائيل على تحمّل معاناة وخسائر هائلة. هذا الأمر يجب أن يتوقف”.

شهر كامل مرّ على #غزة 💔

30 يوما من معاناة إنسانية قد تكون من أقسى ما مرّ بيه المدنيون

ننادي بالتالي:

🚨حماية المدنيين من العنف

🚨حماية المرافق الصحية

🚨الدخول الآمن والمستمر للمساعدات الإنسانية لإنقاذ الحياة

👈نؤكد على ضرورة وقف التصعيد لتجنب المزيد من المعاناة pic.twitter.com/ICVNf36Hyz — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) November 7, 2023

وأعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر عن صدمتها لرؤية المعاناة التي يقاسيها أطفال.

وقالت “مشاهد المعاناة والأطفال القتلى والجرحى ستطاردنا جميعا. إنه إخفاق أخلاقي”.