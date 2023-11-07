بسبب الحرب على غزة.. السياحة في إسرائيل تهوي 76%

تراجعت حركة السياحة بإسرائيل في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنسبة 76% على أساس سنوي، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء غالبية رحلات الطيران المتجهة إلى تل أبيب والقادمة إليها.

جاء ذلك، بحسب تقرير شهري صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي في بيان، مساء الاثنين، قال فيه إن 89.7 ألف سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر، معظمهم دخلوا إلى البلاد قبل اليوم السابع من الشهر نفسه (قبل اندلاع معركة طوفان الأقصى).

وكانت السياحة الأجنبية في إسرائيل قد تجاوزت 370 ألفا في الفترة المقابلة من العام الماضي؛ وهو ما يظهر حجم الضرر الذي تعرض له ذلك القطاع بسبب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس على ثكنات ومستوطنات غلاف غزة، وما تبعها من حرب إسرائيل على غزة.

ونفذت إسرائيل منذ انتهاء جائحة كورونا، حملات ترويجية لزيارتها في محاولة للعودة إلى أرقام 2019، التي لم يتم كسرها حتى نهاية 2022 بحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي.

وأظهر تقرير لموقع “سيكرت فلايتس” (Secret Flights) المتتبع لرحلات الطيران أمس الاثنين، أن تراجعًا طرأ على رحلات الطيران بمطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب، بنسبة 80% في المتوسط منذ اندلاع الحرب.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة بـ500 رحلة المعتادة في فترة ما قبل الحرب.

ومنذ 32 يوما يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية.