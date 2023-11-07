بينهم فجر العادلي.. الحكومة المصرية تُسقط الجنسية عن 3 أشخاص

أسقطت السلطات المصرية الجنسية عن 3 أفراد، منهم الناشطة المعارضة المقيمة في ألمانيا فجر علاء الدين العادلي، بدعوى “تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق”.

ووفقا لـ3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، فقد أُسقطت الجنسية المصرية عن “فجر العادلي من مواليد ألمانيا، ومنة هشام أحمد حسين حسين من مواليد إسرائيل، لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق”.

كما أُسقطت الجنسية عن فهد خضر جاد الله رباح من مواليد فلسطين “لإقامته خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة”.

وفجر العادلي طالبة بكلية الطب وناشطة تقيم في ألمانيا تحمل الجنسية المزدوجة، وبرز نشاطها في السنوات الماضية خلال فعاليات معارضة للنظام المصري.

وقبل نحو 3 أشهر، اعتقلت السلطات الأمنية في مطار القاهرة والدها علاء الدين سعد العادلي (59 عاما) المقيم بصفة دائمة في ألمانيا، أثناء زيارته مصر، قبل إخلاء سبيله الشهر الماضي.

وقالت فجر العادلي، في وقت سابق، إن الاتهامات التي وجهتها النيابة المصرية إلى والدها “زائفة”، مشيرة إلى أنه لم يواجَه بأي أدلة سواء أثناء استجوابه أو خلال جلسات تجديد حبسه احتياطيا.