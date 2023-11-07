حكومة غزة: استشهاد 48 صحفيا منذ بدء الحرب

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا بالحرب الإسرائيلية على غزة إلى 48 صحفيا.

وقال المكتب في بيان “استشهاد الصحفي العامل بإذاعة الأقصى (محلية) يحيى أبو منيعة يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 48 منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

واستشهد الصحفي الفلسطيني بغارة إسرائيلية على مدينة غزة، الثلاثاء، بحسب إذاعة صوت الأقصى.

وقالت الإذاعة في بيان “ننعي الزميل الصحفي يحيى أبو منيع الذي استشهد في القصف الصهيوني بمدينة غزة”.

🔴المكتب الإعلامي الحكومي في غـzة: بارتقاء الزميل الصحفي يحيى أبو منيعة، العامل في إذاعة الأقصى، يرتفع عدد الشـhـداء الصحفيين إلى 48 منذ بداية العـ.ـدوان pic.twitter.com/3tnUtk1Tnp — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) November 7, 2023

وعقب بيان المكتب الحكومي بغزة، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) استشهاد الصحفي العامل بها محمد أبو حصيرة وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم غرب مدينة غزة ليرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر إلى 49.

ومنذ 7 أكتوبر يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، إضافة إلى استشهاد 163 فلسطينيا واعتقال 2215 في الضفة الغربية.