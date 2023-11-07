رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يرد على مزاعم الاحتلال بشأن مستشفى الشيخ حمد

أعرب السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن استنكار دولة قطر الشديد لمزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية في غزة من “دون أدلة ملموسة أو تحقيق مستقل”.

واعتبر العمادي مزاعم الاحتلال بمثابة “محاولة مفضوحة لتبرير استهداف الاحتلال للمؤسسات المدنية”، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن العمادي قوله إن مستشفى الشيخ حمد في غزة “أنشئ بشفافية وفقًا لأعلى المعايير الدولية تحت إشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بموافقة إسرائيلية، لأهداف طبية واستفاد منه آلاف الأشخاص في غزة”.

رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار #غزة يعرب عن استنكار قطر مزاعم إسرائيلية بوجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد في القطاع#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/MD9L5iLmiG — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 6, 2023

وشدد على أن “مثل هذه المزاعم يجب ألا تطلق جزافًا، مطالبا بألا يؤخذ بالرواية الإسرائيلية باعتبارها واقعًا ماثلًا من دون تحقيق مستقل فيما تشكله من ادعاءات”.

وفي الوقت نفسه حذر العمادي سلطات الاحتلال من أن استهداف مستشفى الشيخ حمد في غزة يعني “حرمان آلاف المرضى من خدماته، وسيضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في حق المدنيين ومرافق خدماتهم، لا سيما الفظائع التي طالت مؤخرًا عددًا من المستشفيات وقوافل الإسعاف”.

وطالب العمادي المجتمع الدولي بالاصطفاف “بحزم لإدانة استهداف الخدمات الصحية في غزة، وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية”، محذرًا من “خطورة منح الاحتلال ضوءا أخضر لقصف سكان غزة وبنيتها التحتية بشكل عشوائي”.