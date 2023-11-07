روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن تصريح وزير إسرائيلي الذي هدد فيه بشن إسرائيل ضربة نووية على غزة يثير العديد من التساؤلات.

وأوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، عن المشاركة في اجتماعات الحكومة “حتى إشعار آخر”.

فعندما سُئل في مقابلة إذاعية عن خيار نووي افتراضي، أجاب إلياهو “هذه إحدى الوسائل”، وقال إنه يؤيد قصف القطاع بقنبلة نووية، وإن مقتل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس جزء من ثمن الحرب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها “يثير ذلك العديد من الأسئلة”.

ولا تعترف إسرائيل علنا بامتلاكها أسلحة نووية على الرغم من أن اتحاد العلماء الأمريكيين يقدر أن إسرائيل لديها نحو 90 رأسا نوويا.

وأضافت ماريا زاخاروفا “السؤال الأول: اتضح أننا نسمع بيانات رسمية حول وجود أسلحة نووية؟”.

وأردفت متساءلة أنه “لو أن الأمر كذلك فأين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفتشون النوويون الدوليون؟”.

وأثارت تصريحات إلياهو إدانة من أنحاء العالم العربي وفضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسية، وعدها مسؤول أمريكي “مرفوضة”، ودعت إيران إلى رد دولي سريع.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على منصة إكس قائلا “على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراء فوري ومستمر لنزع سلاح هذا النظام الوحشي والعنصري. إن غدا يعد متأخرا”.