شاهد: دخول مساعدات إلى غزة من الجانب المصري

حصلت الجزيرة مباشر على لقطات جوية من طائرة مسيّرة تظهر دخول مساعدات إلى غزة من الجانب المصري.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تسلمت يومي الأحد والاثنين، 118 شاحنة، محمّلة بالمساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، في حين استمر منع دخول الوقود.

وقالت الجمعية في بيان “استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني (الأحد)، 25 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح”.

وأكدت في بيان لاحق أنها استلمت (الاثنين)، 93 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات عبر معبر رفح.

وأضافت أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية، ومستلزمات طبية وأدوية، لكن لم يسمح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن عدد الشاحنات المستلمة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، وصل إلى 569 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 33 شاحنة في اليوم الواحد.

وفي 21 أكتوبر الماضي، دخلت أول قافلة إغاثية إلى غزة، تضم 20 شاحنة أغلبها مواد طبية وغذائية، وذلك بعد 13 يوما من الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع وقصف معبر رفح.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.