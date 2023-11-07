شهيدان وإصابات واعتقالات جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القدس والضفة (فيديو)

استُشهد فلسطينيان وأصيب 15 على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، خلال عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على القدس والضفة الغربية.

فقد استشهد الشاب مصعب مجاهد كامل المطري (19 عاما)، وأصيب آخر برصاص الاحتلال الليلة الماضية قرب بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، ثم اعتقلتهما وأعلنت في وقت لاحق استشهاد أحدهما، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.

كما أصيب شاب، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال في بطنه خلال مواجهات اندلعت في بلدة “أبو ديس” شرق القدس المحتلة.

واستُشهد فجر اليوم الثلاثاء، الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما) وأصيب 2 آخران أحدهما بجروح حرجة في البطن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق خلال اقتحامها بلدة سعير، شمال الخليل.

يذكر أن الشهيد سعد هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل أيام.

🔴 ارتقاء الشاب سعد نمر فروخ برصاص الاحتلال في بلدة سعير شرق الخليل، وهو شقيق الشهيد مجاهد الفروخ الذي ارتقى منذ 3 أيام pic.twitter.com/DJcCS3CmVh — BAHAETTIN ÖZBEK (@bahulttin) November 7, 2023

اقتحام طولكرم

وأصيب 6 موطنين بينهم امرأة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة شابين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيّرة للاحتلال، وبإصابة امرأة بعيار ناري في الكتف، وهي والدة الشهيد عز الدين عواد الذي اغتالته قوات الاحتلال مساء أمس، وإصابة شاب برصاصة في الفخذ، وآخر برصاصة في الصدر وُصفت إصابته بأنها خطيرة، وآخر في الأطراف السفلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على الساعة الثانية فجرا ترافقها جرافتين مجنزرتين حارات “البلاونة والحدايدة والغانم والشهداء والمربعة والمقاطعة” في المخيم، وسط تحليق لطائرة استطلاع، وشددت من حصارها عليه من كافة جهاته، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلي الشهيد قاسم محمد رجب، وعز الدين عواد، اللذين اغتالتهما قوات الاحتلال مع شابين آخرين يوم أمس.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف شارع المدارس وهو الشارع الرئيسي لمدخل المخيم وبعض أزقته، وتخريب البنى التحتية فيها، وأعمدة الكهرباء وعدد من المحال التجارية، وأطلقت النار على محول الكهرباء؛ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.

#عاجل| قوات الاحتلال تستهدف محول الكهرباء الرئيسي في مخيم طولكرم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وانقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء بالمنطقة. pic.twitter.com/P2FU3KCzrL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 7, 2023

وأطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها على منازل ومركبات المواطنين، وقامت بتفجير طائرة مسيّرة على سطح منزل عائلة البنا؛ مما أدى إلى احتراق جزء من المنزل وإصابة اثنين من سكانه بإصابات طفيفة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها وآلياتها في شوارع مدينة طولكرم، وتحديدا على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم، وشارع جامعة القدس المفتوحة، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل والبنايات في المخيم ومحيطه.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم بعد 5 ساعات من اقتحامه.

#فيديو | آثار الخراب في مخيم طولكرم بعد اقتحام قوات الاحتلال وتدميره. pic.twitter.com/pmd4Zc7c46 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 7, 2023

إصابات واعتقالات

وأصيب شاب فجر اليوم بالرصاص في القدم، أطلقته قوات الاحتلال التي نفذت عمليات دهم واقتحام لعدد من المنازل، واعتقلت الأسيرة المحررة ربى عاصي، والأسير المحرر محمد الدحلة، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

🟠# مصادر محلية| قوة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل الأسير المحرر محمد الدحلة بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا في رام الله. pic.twitter.com/Opr78oBWkj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 7, 2023

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأسير المحرر جمعة عبد الله التاية بمدينة البيرة، بعد دهم منزله في حي سطح مرحبا، وتفتيشه.

وأصيب شاب بالرصاص الحي في الخصر، واعتُقل 4 مواطنين، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وأصيب شابان بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.