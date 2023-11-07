قوات الاحتلال الإسرائيلي تنكل بفتاة فلسطينية بعد إطلاق النار عليها شمال القدس (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، النار باتجاه فتاة فلسطينية على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وذلك بدعوى حيازتها سكينًا.

وأظهر مقطع مصور قيام قوات الاحتلال بالتنكيل بالفتاة بعد إطلاق الرصاص الحي عليها، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليها، ثم اعتقالها فيما بعد.

وزعمت شرطة الاحتلال إحباط محاولة عملية طعن على معبر قلنديا، وقالت في بيان “وصلت مشتبه فيها إلى معبر قلنديا في ضواحي القدس، ملفوفة بعلم حركة حماس، حيث وصلت سيرا على الأقدام إلى المعبر مسلحة بسكين وتقدمت نحو حراس الأمن الذين كانوا هناك”.

وأضافت شرطة الاحتلال في بيانها “سرعان ما ردت القوات التي تعرفت على المشتبه فيها وخطورتها بإطلاق النار عليها وإصابتها، وألقت الشرطة القبض عليها، حيث تم إخضاعها للعلاج وكذلك التحقيق الأولي ولم تقع إصابات في صفوف القوات”.

ومع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 32 يوما، يواصل الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في القدس والضفة الغربية أسفرت حتى الآن عن استشهاد 163 فلسطينيا واعتقال 2150.