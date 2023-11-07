مصر.. نقابة الصحفيين تدعو لقافلة “ضمير العالم” إلى رفح لكسر الحصار عن غزة

دعت نقابة الصحفيين المصريين إلى إنقاذ أهل غزة ودعمهم عبر فتح المعابر لدخول المساعدات وعدم ترك القطاع المحاصر لتهديدات ما سمتها “آلة حرب مجرمة” تتحكم في مسار دخول المساعدات وحجمها ونوعها.

وشددت النقابة في بيان، اليوم الثلاثاء، على أهمية حماية دخول المساعدات من خلال “فتح الباب لدروع بشرية من مصر ومن كافة القوى الحية وقوى الحرية وداعمي فلسطين في العالم لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة”.

وأشارت النقابة إلى أهمية “تجمُّع كل قوى الحرية والدفاع عن الإنسانية أمام معبر رفح، لإرسال رسالة للعالم تدعو إلى وقف الحرب الوحشية وتحدي آلة الحرب الصهيونية” وإدخال المساعدات لأهل غزة.

وأكدت النقابة أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضيتها وقضية العرب الأولى، وأن دعمها وانحيازها إلى المقاومة هو دعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.

ولفتت النقابة إلى أن التحرك بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة لا ينبغي أن يقف عند الأطر التقليدية، بل يجب “البحث في كل البدائل الممكنة لإيقاف هذه الحرب الوحشية، وإيقاف المجازر بحق أهلنا في غزة التي يدفع ثمنها أطفال فلسطين والمدنيون العزل”.

ودعت النقابة “كل الأحرار والشرفاء في العالم” إلى التحرك “في أقرب وقت ممكن من كل أماكنهم، والتجمع برفح في قافلة (ضمير العالم)، لإرسال رسالة واحدة تطالب بوقف الحرب، وتسعى محمية بأجسادنا جميعا لكسر الحصار القاتل الذي تفرضه دولة الاحتلال وآلة حربها الوحشية التي تستهدف إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم بمنع وصول مواد الإغاثة إليهم”.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 10328 فلسطينيا بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة و631 مسنا، وإصابة نحو 26 ألفا، حسب وزارة الصحة في غزة.