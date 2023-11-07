نتنياهو: إيران وحلفاؤها يريدون نسف تقارب إسرائيل مع جيرانها العرب

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إيران وحلفاءها بمحاولة نسف تقارب إسرائيل مع الدول العربية في المنطقة بشكل متعمد.

وبعد شهر من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تحدّث نتنياهو إلى أكثر من 100 دبلوماسي أجنبي عما وصفها بأنها “معركة أوسع بين الحضارة والهمجية”.

وقال نتنياهو “الهمجية يقودها محور إرهاب، وطهران على رأس هذا المحور الذي يضم أيضا حزب الله اللبناني، وحركة حماس في غزة، والحوثيين في اليمن”.

وأضاف “هدفهم هو إعادة الشرق الأوسط والعالم إلى عصر مظلم. إنهم يسعون إلى عرقلة ونسف أي تقدم نحو السلام، والتقدم والوعد الذي قطعناه في معاهدات السلام الناشئة مع جيراننا العرب”.

وتابع “إذا سقط الشرق الأوسط في يد محور الإرهاب فستكون أوروبا هي التالية، ولن يكون أحد آمنا”.

وأشار نتنياهو إلى أن “هذه المعركة عالمية وليست محلية ولا بديل عن النصر”، متوعدا بهزيمة حماس ومنح سكان غزة مستقبلا أفضل.

ومنذ أكثر من شهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 10022 فلسطينيا منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وإصابة أكثر من 25 ألفا.