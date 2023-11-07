ناشطون يمنعون تحميل سفينة بأسلحة في ميناء أمريكي وواشنطن تخطط لإرسال قنابل دقيقة لإسرائيل (فيديو)

منع ناشطون في الولايات المتحدة تحميل سفينة عسكرية بأسلحة وإمدادات يعتقد أنها ستتوجه إلى إسرائيل من ميناء تاكوما بولاية واشنطن.

وأظهر مقطع فيديو الناشطين وهم على رصيف الميناء يهتفون بالحرية لفلسطين.

يأتي هذا فيما ذكرت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونغرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من ذكر أن الإدارة أرسلت إخطارا رسميا في 31 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى قادة الكونغرس بشأن خطط لنقل نوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلق من الطائرات الحربية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مراسلات اطلعت عليها إن شركة تصنيع الأسلحة “رافائيل يو إس إيه” ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في إسرائيل “رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة” لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي السياق، نفذ أعضاء من “مجموعة العمل من أجل فلسطين” في بريطانيا اعتصاما أمام مصنع “إلبيت سيستمز” لصناعة الأسلحة والمملوك لإسرائيليين، وذلك “احتجاجًا على إنتاجه للمعدات المستخدمة في قتل إسرائيل للفلسطينيين الأبرياء”.

وطالب الأعضاء بإغلاق المصنع، الذي ينتج محركات الطائرات بدون طيار، قائلين إنه ينتج محركات للطائرات “التي تحلق فوق غزة وتشارك في أعمال المراقبة والقصف”.