نشطاء يهود يحتجون عند تمثال الحرية في نيويورك للمطالبة بوقف الحرب على غزة (فيديو)

نظم مئات المحتجين، كثير منهم من جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام، احتجاجا أمام تمثال الحرية في نيويورك مطالبين بوقف الحرب على غزة.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر حشود من النشطاء عند قاعدة التمثال وهم جالسون يهتفون “لن يحدث هذا مرة أخرى لأحد، لن يحدث ذلك أبدا مرة أخرى الآن”، مرددين هتافات يهودية في أعقاب المحرقة.

ووقف آخرون على القاعدة، ولفوا لافتات كبيرة على جانب التمثال كُتب عليها “وقف إطلاق النار الآن!” و”العالم كله يراقب”.

وقالت المجموعة إن المظاهرة اجتذبت 500 شخص. وسبق أن نظمت مظاهرات مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية في محطة جراند سنترال في مانهاتن وفي مبنى كانون هاوس الإداري بالكونغرس في واشنطن.

وتعارض المنظمة التي يقودها اليهود سياسات الحكومة الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين باعتبارها شكلا من أشكال الفصل العنصري.

وقالت المجموعة على موقع إكس، تويتر سابقا “تماما مثل الفلسطينيين، كان الكثير من أسلافنا يتوقون إلى التنفس بحرية”.

