أبو عبيدة: المسار الوحيد للإفراج عن الأسرى هو صفقة تبادل والعدو يعيق جهود الإفراج عن الأجانب (فيديو)
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8/11/2023-|آخر تحديث: 8/11/202309:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، أن “المسار الوحيد للإفراج عن الأسرى هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل شامل أو مجزأ”.
وقال أبو عبيدة، في كلمة نشرها عبر حسابه على تطبيق “تليغرام”، الأربعاء، إن “العدو هو من يعيق ويخرب كل جهود الإفراج عن المحتجزين من ذوي الجنسيات الأجنبية ويعرض حياتهم وحياة أسراه للخطر”.
وأضاف أبو عبيدة أن مقاتلي القسام “يدمرون الآليات ويوقعون القتلى والإصابات بالجملة بين صفوف العدو”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة:
- مستمرون في القتال والتصدي للعدوان الصهيوني في كل محاور المناورات البرية للعدو
- نوقع القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة من العدو
- وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًا أو جزئيًا
- نناور بقوات النخبة من مجاهدينا ونلتف لضرب العدو في صفوفه الخلفية وننصب الكمائن له ولدباباته
- سلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية يدك التحصينات
- نجدد تأكيدنا على أن المسار الوحيد للإفراج عن الأسرى هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو مجزأ
- العدو هو من يعيق ويخرب كل جهود الإفراج عن المحتجزين من ذوي الجنسيات الأجنبية ويعرض حياتهم وحياة أسراه للخطر
- عدد القتلى من الأسرى والمحتجزين دليل على غطرسة العدو
المصدر : الجزيرة مباشر