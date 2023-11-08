إسرائيل.. الحرب على غزة تقفز بأعداد العاطلين عن العمل إلى 460%

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة التوظيف الإسرائيلية أن ارتفاعا حادا طرأ على عدد الأفراد المسجلين كعاطلين عن العمل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة التوظيف (حكومية)، نشرت تفاصيله صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فإن 70 ألف طلب تسجيل تقدم به إسرائيليون كعاطلين عن العمل في أكتوبر الماضي.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 460% على أساس شهري، صعودا من 12.5 ألف طلب تم تسجيله في سبتمبر/أيلول السابق له.

ومن بين هؤلاء، كان هناك 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أي 60.3% من المسجلين الجدد.

وتقوم دائرة التوظيف بإحصاء عدد الباحثين عن عمل الذين يسجلون لديها كل شهر، وتقوم بتحليل الأرقام لمعرفة قوة سوق العمل وقدرتها على خلق وظائف من عدمه.

ومنذ 33 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفا و475 كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية.