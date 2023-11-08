“الثواني التي فضحت الاحتلال”.. مصور فيديو جثث النازحين يروي قصته للجزيرة مباشر (شاهد)

قال محمد الجليس إنه صمم على تصوير فيديو الشهداء في شارع الرشيد، رغم صعوبة السيطرة على كاميرا الهاتف أثناء قيادة الدراجة ليرى العالم ما تفعله إسرائيل في غزة.

وذكر الجليس للجزيرة مباشر أنه اضطر إلى الخروج من مدينة غزة إلى دير البلح جنوبا لكي يطمأن على أهله هناك.

وأوضح أنه خرج في البداية مع ابن عمه إلى شارع صلاح الدين، الذي يربط شمال غزة بجنوبها، فتعرض لإطلاق نار من قوات الاحتلال فلجأ إلى طرق بديلة حتى استطاع في النهاية أن يلتقي بأسرته.

وفي طريق عودته من دير البلح إلى غزة، اتجه الجليس إلى شارع الرشيد على دراجته ليرى مشاهد مؤلمة لجثث الشهداء والمصابين من النازحين الذين استهدفهم القصف الإسرائيلي.

وتمكن الجليس من تصوير الفيديو للشهداء على جانبي طريق الرشيد، من على متن دراجته، ونشر الفيديو بسرعة ليصل إلى قنوات تلفزيونية، والتي قامت بدورها بإعادة بثه.

وقال للجزيرة مباشر إن شارع الرشيد تحول إلى “ساحة حرب.. الشهداء على جانبي الطريق، وبعضهم تقطعت أجسامهم”، مضيفا أن أغلبهم “كانوا من النساء والأطفال”.

وذكر الجليس أنه تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، مما اضطره إلى العودة إلى غزة، حيث نزح إلى مستشفى الشفاء مع الآلاف من سكان المدينة.