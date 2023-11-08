بايدن يطلب من نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال بغزة والولايات المتحدة تعلن معارضتها قيام إسرائيل بإعادة احتلال القطاع

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، قوله إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي بينهما، الاثنين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا إمكان “التوقف التكتيكي” في القتال بغزة لأسباب إنسانية واحتمال إطلاق سراح الأسرى خلال محادثتهما.

والثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل، بعدما تعهد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ضمان “أمن شامل” للقطاع المحاصر بعد الحرب.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين “في شكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك”.

وأضاف “وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية”.

وشدد باتيل على أن الأمور “لن تعود إلى الوضع الذي كان قائما في السادس من أكتوبر/تشرين أول الماضي”، في إشارة إلى اليوم السابق لانطلاق معركة طوفان الأقصى.

وأوضح “يجب أن تكون إسرائيل والمنطقة آمنتين، وغزة لا يجب ولا يمكن أن تكون قاعدة تنطلق منها هجمات إرهابية ضد سكان إسرائيل” وفق قوله.

لكن عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتبر الحديث الأمريكي الإسرائيلي عن مصير الحركة بعد انتهاء الحرب يمثل “ضربا من الخيال”.

وقال القانوع في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر إنه لا يمكن لأي قوة أن تقرر مصيرنا (حماس) في إشارة إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق حنى الآن أي من أهدافه السياسية أو العسكرية.





واحتلت إسرائيل قطاع غزة خلال حرب العام 1967 وبقيت فيه حتى عام 2005 حينما قامت بشكل أحادي بسحب قواتها وتفكيك المستوطنات. وفي أعقاب ذلك، فرضت سلطات الاحتلال حصارا على القطاع الذي يدار منذ 2007 من قبل حكومة حماس المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني.

وكان نتنياهو قد أكد خلال مقابلة أجرتها معه قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن “إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة (…) فعندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تصوره”.





ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، أدت إلى استشهاد 10 آلاف و328 فلسطينيا بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

بينما قتلت كتائب القسام الجناح العسكري لـ”حماس” إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، كما أسرت “القسام” ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية.