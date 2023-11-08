بينها 8 دبابات.. كتائب القسام تعلن تدمير 10 آليات إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تدمير 10 آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف “الياسين 105” بينها 8 دبابات.

وفي اليوم الـ33 للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قالت كتائب القسام في بيانات إنها دمرت 5 دبابات وناقلة جند إسرائيلية وآلية عسكرية أخرى، شمال دوار التوام (تابع لمدينة بيت لاهيا) شمال مدينة غزة، بقذائف “الياسين 105”.

وأضافت في بيان أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي “الياسين 105″، دون تحديد اسم المكان.

وفي بيان، أفادت كتائب القسام بتدميرها دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة “الياسين 105″، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

كما أعلنت في بيان لاحق تدمير دبابة جديدة شمال دوار التوام بقذيفة “الياسين105”.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) في بيان أنها استهدفت بقذائف “التاندوم” وعبوات العمل الفدائي عددا من الآليات المدرعة لجيش الاحتلال في محور غرب غزة، وأكدت “تدمير إحدى الآليات وإيقاع إصابات محققة في صفوف العدو”.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام في قطاع غزة.

ولليوم الثالث والثلاثين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، استُشهد فيها 10328 بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة، وأصيب نحو 26 ألفا، كما استُشهد 163 فلسطينيا واعتُقل 2215 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.