بين شهيد وجريح ومفقود.. حكومة غزة: 40 ألف فلسطيني ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي طالت نحو 40 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في المؤتمر الصحفي، مساء الثلاثاء: منذ بدء العدوان استُشهد 10328 فلسطينيًا، من بينهم 4237 طفلاً و2719 امرأة وفتاة و631 مسنًا، وسُجّلت بلاغات عن أكثر من 3 آلاف مفقود وإصابة 26 ألف مواطن.

وأضاف “سجلت الطواقم الحكومية استشهاد 1021 شخصًا من سكان مدينة غزة وشمال القطاع الذين نزحوا إلى المناطق التي زعم جيش الاحتلال أنها آمنة جنوبي القطاع، واستشهد 49 صحفيًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة”.

وتابع معروف “استشهد 192 من الكوادر الطبية والصحية ودُمّرت 40 سيارة إسعاف بسبب القصف، و113 مؤسسة صحية لحقت بها أضرار بليغة وخرج من الخدمة 18 مستشفى و40 مركزًا صحيًا”.

وأشار معروف إلى أن الاحتلال ارتكب 1071 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم نساء وأطفال، فيما نزح 1.5 مليون مواطن من منازلهم إلى مراكز الإيواء أو التجمعات أو الأقارب.

32 days have passed since the occupation’s holocaust against our people, killing children and women.#NotNumbers #NotATarget #IsraelTerorrist #GazaHolocaust #GazzeUnderAttack pic.twitter.com/KTIIDnB9yh

— سلامة معروف salamamaroof (@salama1977) November 7, 2023