تنكيل وتفتيش استفزازي.. الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط بالقدس ويفجر منزل الأسير الطفل محمد الزلباني (فيديو)

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وأغلقت مداخله بالكامل ومنعت الحركة فيه.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة الطفل المعتقل محمد باسل الزلباني (14 عاما)، تقبل أن تفجره بدعوى تنفيذه عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط في فبراير/شباط الماضي.

وأظهرت لقطات مصورة اعتداء قوات الاحتلال على طالبات المدارس والمواطنين والتنكيل بهم.





اقتحامات واعتقالات

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، بلدة بيت ليد شرق طولكرم، وشرعت بتفتيش وتمشيط الأراضي ومحيط المنشآت والمنازل في المنطقة، واستولت على عددٍ من تسجيلات كاميرات المراقبة منها.

وكانت جرافات الاحتلال قد قامت أمس بتجريف المدخل الرئيسي للبلدة، بعد إغلاقه بالسواتر الترابية منذ 5 أيام، إلى جانب عزل بلدات وقرى رامين وسفارين وشوفة عن محيطها الخارجي، والتضييق على حركة تنقل المواطنين، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال إغلاق حاجز عناب العسكري شرق المحافظة ومنع المواطنين من التنقل من خلاله.

#عاجل | تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم.

حدث فجر هذا اليوم

عن القسطل الإخباري. القدس #طوفان_الأقصى #غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/HtkclaNmxR — طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) November 7, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مدينة أريحا، وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر وطالبت من بداخله تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين، وانسحبت من المكان بعد اندلاع مواجهات مع طلبة المدارس.

يذكر أن 4 استشهدوا برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس قبل يومين.

قوات الاحتلال تعتقل الشابين احمد نبيل بدر ومعتز جوهر عقب اقتحامها بلدة ابوديس في القدس المحتلة. pic.twitter.com/xo9Iqqiaqh — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 8, 2023

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، 11 مواطنا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، مواطنين من سيلة الظهر في جنين ومداهمة منزلي ذويهما الى جانب العديد من المنازل، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى جنوب جنين: مسلية، ورابا، ومثلث الشهداء، وبلدة الزبابدة، وشنت حملة مداهمات وتمشيط واسعة دون ان يبلغ عن اعتقالات.

#فيديو اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحام بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. pic.twitter.com/cJk3l2buZJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 6, 2023

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة عقابا شمال طوباس بعد مداهمة منزلي ذويهما في البلدة وتفتيشهما.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت، شمال مدينة رام الله، وأجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية الحرم الجامعي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، حيث أطلق الجنود الرصاص صوب شاب، مما أدى لإصابته بالرصاص الحي.

وكان مجلس الجامعة قرر التحول إلى التعليم الالكتروني منذ 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، نظرا لاعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين المتصاعدة في الضفة الغربية، وبسبب المخاطر المتوقعة نتيجة قطع الطرق بحواجز الاحتلال العسكرية وسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطناً في أعقاب اقتحام منزله قرب مخيم بلاطة للاجئين، شرق مدينة نابلس.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية محيط المقبرة الجديدة إلى الجنوب من المخيم، وداهمت منزل عائلة الشاب لؤي الرمحي، واعتقلت والده للضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل 3 أيام شقيقي لؤي، يزن وعز.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال اليلة الماضية قرية تل، جنوب نابلس، من جهة منطقة المربعة، وجابت شوارع القرية، وداهمت منزل المواطن عصام ريحان.

واعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسير مؤمن ريحان وزوجته، قبل انسحابها من القرية.