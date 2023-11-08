جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود جدد في غزة ومشاهد لنقل قتلاه وجرحاه إلى المستشفيات (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك قطاع غزة، يأتي هذا فيما أظهر مقطع “فيديو” مروحيات إسرائيلية تنقل قتلى وجرحى من الجنود إلى أحد المستشفيات.

وأعلن الجيش في بيان، مساء الأربعاء، مقتل رقيب، 20 عامًا، من “الكتيبة 931 لواء ناحال (أحد ألوية النخبة) في معركة شمال قطاع غزة”.

وأضاف البيان: “كما أصيب جنديان من الكتيبة 7107 ومقاتل من الكتيبة 198 ومقاتل من الكتيبة 196 بإصابات خطيرة في معارك متفرقة اليوم (الأربعاء) شمال قطاع غزة، وتم إبلاغ ذويهم”.

وأعلن الاحتلال مقتل 2 من جنوده، وإصابة عدد آخر خلال اليوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى في المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 34 جنديًا، بحسب إعلان الجيش الإسرائيلي.

يأتي هذا فيما أظهر مقطع “فيديو” مروحيات تابعة لجيش الاحتلال في ساحة مستشفى أسوتا في آسدود محمّلة بالقتلى والجرحى.

وقال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في مؤتمر صحفي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن عدد القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال أضعاف ما أعلنه.

وأضاف أن “المقاومة في غزة تُنزل يوميًا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة”، موضحًا أن “آخر هؤلاء القتلى كان، اليوم الأربعاء، ضابطًا برتبة عقيد من وحدة (شلداغ) المتخصصة في حرب الشوارع”.