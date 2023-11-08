رفضا لموقفه من الحرب على غزة.. نائب في “حزب العمال” البريطاني يستقيل من منصب سياسي

تصاعد الخلاف داخل حزب العمال المعارض في بريطانيا، بشأن موقف زعيمه كير ستارمر الرافض لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع إعلان أحد كبار مسؤولي الحزب استقالته.

واستقال عضو مجلس العموم البريطاني (عن حزب العمال) عمران حسين من منصب سياسي احتجاجا على موقف رئيس الحزب.

ويرفض كير ستارمر حتى الآن النداءات المتزايدة في حزبه للمطالبة بوقف إطلاق النار، معلنا دعمه لهدنة إنسانية فورية للتخفيف من المعاناة في غزة.

وفي رسالة إلى ستارمر، أكد عمران حسين -المتحدث باسم الحزب عن حقوق العمال- رغبته في أن يكون مدافعا عن وقف النار لأسباب إنسانية.

وقال “وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء إراقة الدماء، ولضمان مرور ما يكفي من المساعدات إلى غزة والوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وللمساعدة في ضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين”.

وكان حزب العمال، الذي تشير استطلاعات للرأي إلى أن لديه فرصة قوية لتشكيل الحكومة المقبلة في انتخابات 2024، قد واجه في السابق شكاوى من “معاداة السامية” داخل صفوفه في عهد رئيسه السابق جيريمي كوربين.

وسعى ستارمر إلى تخليص الحزب من هذه الاتهامات منذ توليه منصبه عام 2020، وحذا حذو رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن الصراع في الشرق الأوسط، قائلا “إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس”.

وفي الأسبوع الماضي، قال ستارمر إن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيتيح لحماس شن هجمات جديدة على إسرائيل مماثلة لتلك التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأضاف أن الهدنة الإنسانية الفورية هي “السبيل الوحيد الموثوق به”.

وسيظل حسين عضوا منتخبا عن حزب العمال في مجلس العموم (البرلمان)، لكنه يستقيل من منصبه وزيرا لشؤون العمل والبطالة في “حكومة الظل”.