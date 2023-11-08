سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع في غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا لاستهدافها عددا من الآليات المدرعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

وقالت سرايا القدس في بيان إنها استهدفت بقذيفة تاندوم المضادة للدروع آلية “ميركافا 4 باز” لجيش الاحتلال شمال غرب حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي بيان آخر، قالت إنها “استهدفت آليات للعدو في محور غرب غزة”، مؤكدة “تدمير إحدى الآليات وإيقاع إصابات محققة في صفوف العدو”.

وفي بيان ثالث، قالت السرايا إنها قصفت “نير إسحق” و”علوميم” وكيبوتس “كفار عزة” برشقات صاروخية مركزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 10569 بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، وإصابة 26475 بجروح مختلفة، كما استُشهد 163 فلسطينيا واعتُقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.