قدمت لهم الرعاية الصحية.. مصر تعلن استقبال 19 جريحا فلسطينيا و663 أجنبيا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، استقبال 19 جريحا فلسطينيا و663 أجنبيا عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

جاء ذلك في بيان للوزارة، في خامس إعلان رسمي تصدره بشأن القادمين من الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، سواء من الجرحى أو الأجانب، منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما يتواصل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ32.

وأفاد البيان أن “جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات”.

وأشار إلى أن “أطباء الحجر الصحي في المعبر، وقّعوا الكشف الطبي على 663 من رعايا الدول الأجنبية”.

ولم تصدر وزارة الصحة المصرية إحصاء شاملا بعدد القادمين من الجرحى الفلسطينيين، منذ فتح معبر رفح الحدودي في 1 نوفمبر الجاري واستقبال “أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين”، والكشف الطبي على الرعايا الأجانب القادمين من غزة، وتلاه 4 إعلانات مماثلة من بينهم إعلان اليوم.

وقدرت أول مجموعة بـ16 مصابا، بخلاف 117 أجنبيا، وفي اليوم التالي استُقبل 21 مصابا، بخلاف 344 أجنبيا، وفي 3 نوفمبر استقبل 28 مصابا إلى جانب 448 من الرعايا الأجانب، قبل أن تعلن وزارة الصحة المصرية، الاثنين، استقبال 17 مصابا و166 أجنبيا.

في السياق، ارتفع عدد من تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر بعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي، الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن ما لا يقل عن 500 شخص، معظمهم أجانب أو مزدوجو الجنسية وعائلاتهم، فضلا عن 100 مصري، دخلوا مصر، الثلاثاء، عبر معبر رفح، وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وكان المعبر مغلقا يوميْ السبت والأحد بعد أن قصفت إسرائيل سيارات إسعاف كانت متوجهة إلى رفح.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنه تم إجلاء 262 أردنيا، الثلاثاء، من بين 569 عالقين في غزة منذ اندلاع القتال هناك.

وذكرت كندا أنه تسنّى إجلاء 59 من مواطنيها والحاصلين على إقامة دائمة وأفراد أسرهم.

The first group of Canadian citizens, permanent residents and their family members have left #Gaza. Our team of officials has met them on the #Egyptian side of the #Rafah border, providing them with support and care. pic.twitter.com/eVpvCHoxxo

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) November 7, 2023