قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية وتعتقل وتصيب فلسطينيين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، ودهمت عددا من المنازل، واعتقلت بعض المواطنين وأصابت آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 3 مواطنين على الأقل أصيبوا، واعتُقل 10 آخرون خلال الاقتحام الواسع الذي نفذته قوات الاحتلال للمدينة.

وكانت آليات تابعة لجيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية وفرق مشاة، قد اقتحمت قلقيلية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

ودهم الجنود عددا من المنازل في المناطق التي شملها الاقتحام، وهي أحياء كفر سابا والنقار والقرعان، وشارعي السوق وجلجولية، ومحيط مقر جامعة القدس المفتوحة، وانتشر القناصة على أسطح بعض المنازل والبنايات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء داود ونزال وخلة ياسين بالمدينة، واعتقلت عددا من المواطنين.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على شاب خلال اعتقاله من مدينة قلقيلية.

يذكر أن الاحتلال بات يعتمد سياسة التعذيب والضرب خلال عملية الاعتقال منذ بدء معركة طوفان الأقصى. pic.twitter.com/Ma4HoWPXO1 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 8, 2023

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها في مدينة قلقيلية منذ صباح اليوم، وتطلق وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع على منازل المواطنين.

وبلغ عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال، منذ فجر اليوم الأربعاء، 49 مواطنا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 نساء.